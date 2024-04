Zeca reitera compromisso de promover Reforma Agrária em MS

Em visita aos integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), que nesta semana ocuparam a Superintendência do Incra em MS em atividade alusiva ao mês de conscientização Abril Vermelho, o deputado estadual Zeca do PT reiterou o seu compromisso de fomentar a Reforma Agrária no Estado e garantir a segurança daqueles que lutam pelo direito à terra.

A sede do Incra na Capital foi ocupada no início desta semana por integrantes de pelo menos cinco acampamentos de Mato Grosso do Sul. Os manifestantes reivindicaram celeridade no processo de distribuição de áreas improdutivas para novos assentamentos e ressaltaram a necessidade de se garantir a paz no campo, evitando conflitos entre acampados, fazendeiros e agentes de segurança pública.

Zeca explicou aos acampados que, desde o mês passado, promoveu articulações com secretários do Governo do Estado e desembargadores para garantir o direito de manifestação dos postulantes a lotes da Reforma Agrária.

“Enquanto membro da Comissão de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário na Assembleia Legislativa, acionei o Governo do Estado e o Tribunal de Justiça com o objetivo de garantir que as manifestações em defesa da Reforma Agrária acontecessem sem conflitos, em clima ordeiro e pacífico, como está acontecendo”, detalhou Zeca do PT.

Na visita desta quinta-feira (18) à sede do Incra, Zeca foi acompanhado do secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, acolher as demandas dos acampados. “Isso mostra a sensibilidade do governador Eduardo Riedel com a pauta da Reforma Agrária. Daremos encaminhamento a todas as demandas que ouvimos dos manifestantes a partir da semana que vem, junto ao Governo do Estado e também em Brasília. É o meu compromisso com os acampados de promover a Reforma Agrária em Mato Grosso do Sul”, finalizou Zeca do PT.