Zeca reivindica ponte de concreto e patrulha mecanizada para assentamento de Guia Lopes da Laguna

O deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul solicitando a disponibilização de uma patrulha mecanizada para os agricultores familiares do Assentamento Rio Feio, em Guia Lopes da Laguna. O parlamentar também pediu a construção de ponte de concreto na MS-382, que dá acesso ao referido assentamento.

Em pedido encaminhado à Agraer (Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Zeca solicitou a disponibilização de patrulha mecanizada com implementos para impulsionar a produção e melhoraR as condições de trabalho dos assentados do Rio Feio.

Já para a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), o parlamentar reivindicou a elaboração de projeto para construção de ponte de concreto sobre o rio Feio, na MS-382.

“Esses pedidos visam impulsionar a produção no assentamento Rio Feio. A ponte de concreto garantirá segurança aos motoristas que trafegam na região e é uma garantia de escoamento de tudo que é produzido por lá. Já a patrulha mecanizada é primordial para que seja promovida a agroindustrialização do campo”, justificou o parlamentar.