Zeca volta a ser cogitado para disputar prefeitura da Capital

O Deputado Estadual José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, volta a ser visto como inevitável opção do partido e do bloco de aliados para a disputa municipal de 2024 em Campo Grande. A avaliação dos petistas e do seu campo de alianças é que a eleição será das mais difíceis, com tendência de equilíbrio entre as forças mais competitivas, cenário que julgam ser o mais favorável para o ex-governador.



Este raciocínio começa a prosperar dentro do PT e fora, nos partidos de esquerda e de centro-esquerda. Mas pode evoluir e sensibilizar forças de centro e até de centro-direita que não se alinham com os núcleos fiéis ao bolsonarismo. Zeca se mantém distante das conversas que envolvem seu nome como alternativa, porém está consciente da responsabilidade histórica da legenda com os sonhos campograndenses.



Em princípio, o PT tem outros nomes. Em evidência ou no quadro de possibilidades se encontram a Deputada Federal Camila Jara, o Deputado Estadual Pedro Kemp, a Vereadora Luiza Ribeiro e a advogada e ex-candidata a prefeita Giselle Marques. Contudo, nenhum integrante desta lista se manifestou claramente, até agora, com o desejo de concorrer à prefeitura.



Para o Deputado Federal Vander Loubet, que já foi candidato a prefeito, a presença de Zeca em qualquer lista do PT é a mais natural, até numa conjuntura em que ele mesmo prefira ficar de fora e passar a bola para outro companheiro ou companheira. Outras lideranças dão eco à opinião de Loubet, entendendo que com Zeca no páreo a disputa sucessória adquire uma outra valoração, tanto eleitoral quanto politicamente.



ACÚMULOS

Zeca tem credenciais para fazer esse tipo de enfrentamento. Em seu histórico, acumula mandatos de vereador em Campo Grande, governador, deputado estadual e deputado federal. Além de robustas performances eleitorais, com expressivas votações mesmo quando sofria revezes nas urnas, ele alcançou ao longo de sua trajetória condições preciosas para as disputas, como a capilaridade na inserção social e a musculatura eleitoral que ganhou viço ano a ano.



Também pesa favoravelmente a seu favor na balança dos confrontos eleitorais, a forte e antiga relação com o presidente Lula, amigo e correligionário com quem compartilhou alguns dos momentos mais emblemáticos do PT, como a fundação do partido e as sete campanhas presidenciais. Caso avance na legenda o debate sobre seu nome, certamente Lula será um dos primeiros a apresentar-se para dar apoio e incentivar a militância.



Nos relatórios de gestão em oito anos como governador de Mato Grosso do Sul, Zeca deu atenção caprichada para Campo Grande. Concluiu obras inacabadas que herdou, realizou e lançou serviços e investimentos em infraestrutura, com destaque para agendas inclusivas, em planilhas de políticas públicas de habitação popular, segurança, saúde, lazer, ensino, rodovias e incentivo aos meios produtivos.



O Fundersul (Fundo de Desenvolvimento Rodoviário), após a dura resistência dos produtores no início, tornou-se o principal mecanismo adotado pelos seus sucessores (André Puccinelli e Reinaldo Azambuja) para resolver os problemas de manutenção da malha viária, pontes e até de pavimentação urbana e de estradas municipais. Entre as obras de governos anteriores que concluiu estão o Hospital Rosa Pedrossian, o Parque das Nações Indígenas, o Fórum, os parques Jacques da Luz (nas Moreninhas) e Ayrton Senna (nas Moreninhas), os prédios do Tribunal de Contas e o Museu de Arte Contemporânea (Marco).



A Capital também foi contemplada por medidas de grande alcance na educação e no atendimento às demandas estudantis. Um exemplo: o Projeto Xadrez, iniciado em 2004 como experiência-piloto em Campo Grande, que beneficiou na primeira etapa cerca de cinco mil alunos da 5ª à 8ª séries do ensino fundamental. Outras intervenções: a reforma do Hemonúcleo, a ampliação do número de leitos de UTI.