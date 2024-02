Corinthians empata com o Palmeiras com 2 jogadores a menos

Na noite deste domingo (18.02), o Corinthians entrou em campo pela 9ª rodada do Paulistão 2024. Na Arena Barueri, o adversário foi o Palmeiras no primeiro Derby do ano, e o Corinthians e a equipe mandante ficaram iguais no placar, por 2 a 2, com gols de Yuri Alberto e Garro, no último minuto, com o Coringão sem dois jogadores.

Com o resultado, o Alvinegro soma mais um ponto na competição, chegando aos 10 no total dentro do grupo C, que também conta com Bragantino, Inter de Limeira e Mirassol. Os dois primeiros colocados do grupo, após 12 rodadas, se enfrentam na próxima fase do Estadual.

Escalação

O técnico António Oliveira iniciou o confronto com Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano, Fausto Vera, Raniele, Rodrigo Garro, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Entraram durante a partida Matheus França, Gustavo Silva, Pedro Henrique, Hugo e Biro. Ainda estavam na reserva: Carlos Miguel, Matías Rojas, Giovane, Matheus Araújo, Raul Gustavo, Léo Mana e Ryan.

Bola em jogo!

A partida iniciou com bastante disputa pela posse de bola entre os clubes. Os primeiros minutos foram de poucas chances de gols para Corinthians e Palmeiras, com um jogo brigado, concentrado no meio de campo.

O Timão chegou com perigo aos 20 minutos. Pela esquerda, Wesley invadiu a grande área e fez o cruzamento rasteiro para o meio, mas a defesa adversária afastou.

Nos minutos seguintes, mais de um jogo cheio de divididas e faltas que interrompiam as jogadas ofensivas. Antes do fim do primeiro tempo, a equipe mandante conseguiu marcar e abrir o placar, 1 a 0 para o adversário.

Segundo tempo

No intervalo, o técnico António Oliveira mexeu pela primeira vez na equipe, colocando Matheus França no lugar de Fagner.

Aos oito minutos, o Timão chegou com perigo em busca do empate. Fausto Vera aproveitou a sobra de bola e arriscou de fora da área, mas o goleiro adversário conseguiu se esticar e evitar o gol Alvinegro.

Aos 15 minutos, mais duas alterações no Corinthians: entraram Gustavo Silva e Pedro Henrique, fazendo a sua estreia, e saíram Wesley e Romero.

Aos 22 minutos, o adversário marcou mais um. 2 a 0.

As duas últimas alterações no Alvinegro foram aos 31 minutos, com as entradas de Biro e Hugo nos lugares Caetano e Fausto Vera.

Aos 41 minutos, Yuri Alberto diminuiu para o Coringão. Gustavo Silva fez ótima jogada pela direita e cruzou na medida para o camisa nove marcar. 2 a 1 em Barueri.

Aos 45 minutos, o goleiro Cássio fez falta no atacante adversário e acabou sendo expulso de campo.

Mesmo com a saída de Yuri Alberto, que saiu após dividida com o adversário, o Timão buscou um empate no último ataque do Coringão no jogo! Garro, em cobrança de falta perfeita, deixou tudo igual!

Aos 59 minutos, o árbitro assinalou o fim da partida.

