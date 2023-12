Cruzeiro busca vaga na Sul-Americana contra o Palmeiras na última rodada do Brasileirão

O Cruzeiro entrará em campo, na noite desta quarta-feira, pela última vez na temporada 2023. Após sacramentar a permanência na Série A na rodada passada, o time celeste luta pelo objetivo de classificação para a Copa Sul-Americana nesta última rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário desta partida final será o Palmeiras. O confronto está marcado para 21h30, no Mineirão.

Com 46 pontos conquistados, o Cruzeiro é o 14º colocado no Brasileirão e garantirá a classificação para a Sul-Americana se permanecer nessa posição ou ganhar posições nesta rodada. Diante do Palmeiras, um empate bastará para alcançar o objetivo. Mas caso o Cruzeiro sofra a derrota, precisará torcer por um tropeço do Santos, que é o 15º colocado com 43 pontos.

Após o empate contra o Botafogo, no último domingo, no Rio de Janeiro, os atletas cruzeirenses tiveram a segunda-feira dedicada ao descanso para recuperação. Na tarde de terça, o elenco fez o único treinamento para a rodada final do Brasileirão. Com cinco jogos de invencibilidade nesta reta final, o Cruzeiro tentará fechar essa sequência intensa com mais um resultado positivo.

Para o duelo contra o Palmeiras, a Raposa não terá desfalques por suspensão. Em contrapartida, a comissão técnica liderada por Paulo Autuori ganha o retorno do lateral-direito William, que cumpriu suspensão na rodada anterior devido ao terceiro cartão amarelo.

O time celeste terá a ausência de Mateus Vital nesta quarta-feira. O meio-campista, que vem apresentando dores devido a um trauma no pé direito, sofrido no início da semana passada, não terá condições de atuar plenamente neste compromisso. Outro desfalque será o zagueiro Neris, liberado da partida por questões familiares.

No departamento médico, seguem em tratamento o volante Filipe Machado, com uma lesão muscular na coxa esquerda; o atacante Wesley, que foi submetido a procedimento cirúrgico no ombro esquerdo; o volante Matheus Jussa, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita; o volante Ramiro, recuperando-se de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e também uma lesão no menisco lateral do joelho direito; e o atacante Rafael Bilu, que se recupera de uma ruptura no tendão de aquiles da perna esquerda.

NA HISTÓRIA: CRUZEIRO x PALMEIRAS

Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, Cruzeiro e Palmeiras já travaram diversas batalhas em jogos decisivos de copas e campeonatos. Ao longo da história, a memória mais marcante para o lado celeste é o inesquecível título da Copa do Brasil de 1996, quando os times empataram por 1 a 1 no jogo de ida da final, no Mineirão, e o Cruzeiro derrotou o adversário paulista por 2 a 1, de virada, dentro do estádio Parque Antártica para conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil naquele ano.

No Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Palmeiras também já lutaram frente a frente pelo título. Em 1969, quando a competição se chamava Torneio Roberto Gomes Pedrosa, Cruzeiro e Palmeiras encerraram o quadrangular final empatados em pontos, porém o time paulista levou o título por ter 1 gol a mais de saldo.

No retrospecto do Brasileirão, entretanto, o Cruzeiro soma mais vitórias que o Palmeiras. São 24 triunfos, contra 22 vitórias do Palmeiras, além de 19 empates em 65 partidas até aqui.

Já o retrospecto total da história apresenta-se ainda mais equilibrado. Os times estão igualados em vitórias neste momento. São 35 triunfos celestes, 35 do Palmeiras, além de 28 empates em 98 jogos disputados.

Na temporada 2024, os tradicionais 'Palestras' alcançarão a histórica marca de 100 confrontos.



CONFRONTO:

CRUZEIRO x PALMEIRAS

DATA: 06/12/2023

HORÁRIO: 21h30

MOTIVO: Campeonato Brasileiro 38ª rodada

LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte



RETROSPECTO: Cruzeiro x Palmeiras

98 jogos (35 vitórias, 28 empates e 35 derrotas)

136 gols marcados / 145 gols sofridos

