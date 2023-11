Cruzeiro vence o Goiás e sai do Z4 do Brasileirão

O Cruzeiro conquistou um importante resultado, nesta segunda-feira (27.11), na luta contra o rebaixamento.



Em partida decisiva pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe venceu o Goiás por 1 a 0, no último minuto do jogo, em confronto direto pela permanência na Série A. O gol da vitória foi marcado pelo jovem Robert, na Serrinha.

Com essa vitória fundamental, o Cruzeiro deu um salto significativo na tabela e saiu da zona de rebaixamento. A equipe mineira encerrou a rodada fora do Z4, alcançando 44 pontos e subindo para a 13ª posição, empurrando o Bahia, que tem 41 pontos, para a 17ª colocação. Por outro lado, o Goiás foi virtualmente rebaixado, permanecendo com 35 pontos e ficando em 18º lugar.

Esse resultado coloca ainda mais pressão sobre o Corinthians e o Santos. O Corinthians caiu para a 14ª posição, com 44 pontos, enquanto o Santos ficou em 15º lugar, com 43 pontos. Assim, ambos os times precisam continuar pontuando para evitar o rebaixamento.

Na próxima rodada do campeonato nacional, tanto o Goiás quanto o Cruzeiro não terão tarefas fáceis. O Goiás viajará para Porto Alegre e enfrentará o Grêmio, na quinta-feira, às 19 horas (horário de Brasília), em um jogo praticamente sem importância. A partida da 36ª rodada do Brasileirão será na Arena do Grêmio.

Já o Cruzeiro jogará novamente em casa para seguir somando pontos e evitar a queda. A equipe mineira contará com o apoio de sua torcida no confronto contra o Athletico-PR, também na quinta-feira, mas um pouco mais tarde. O jogo será no Mineirão, às 20 horas.

Durante o jogo, aos sete minutos, o Cruzeiro teve uma chance perigosa. Wesley recebeu pelo lado esquerdo, cortou para o meio e chutou forte, mas o goleiro Tadeu estava atento e evitou o primeiro gol da Raposa.

Aos 14 minutos, o time de Paulo Autuori chegou ao gol do Goiás novamente. Matheus Pereira cruzou na cabeça de Wesley, mas o atacante não conseguiu direcionar bem o cabeceio e mandou a bola por cima da meta defendida por Tadeu.

Aos 24 minutos, Tadeu salvou novamente o Goiás. Após um cruzamento rasteiro, Ian Luccas furou e a bola sobrou para Wesley. O jogador do Goiás fez uma grande defesa para evitar o gol. Um minuto depois, Matheus Pereira chutou, mas Tadeu apareceu novamente. Aos 26 minutos, Bruno Rodrigues saiu cara a cara com o goleiro, mas Tadeu levou a melhor e ficou com a bola, sem cometer pênalti.

No final do primeiro tempo, o Goiás equilibrou a partida e teve algumas oportunidades, mas não ofereceu perigo real ao gol defendido por Rafael. Na segunda etapa, os donos da casa iniciaram pressionando o Cruzeiro.

Aos nove minutos, Tadeu brilhou mais uma vez. Mateus Vital recebeu pela esquerda, cortou para o meio e finalizou rasteiro no canto direito. Mesmo com vários jogadores na sua frente, o goleiro do Goiás fez uma defesa impressionante para salvar a equipe.

No segundo tempo, o Cruzeiro perdeu a intensidade que tinha e o Goiás cresceu no jogo. Apesar de algumas boas chances, Rafael não foi muito exigido em nenhum momento. Aos 35 minutos, Anderson cobrou um escanteio e Breno cabeceou, mas a bola passou por cima do gol.

O gol da vitória cruzeirense saiu nos últimos minutos. Bruno Rodrigues avançou pela esquerda e passou a bola para o jovem Robert. Sozinho, o atacante chutou cruzado e venceu o goleiro Tadeu, garantindo os três pontos para a Raposa.

