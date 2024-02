Inter vence o São José e assume a liderança do Gauchão

O Internacional saiu vitorioso na Zona Norte da capita Gaúcha, neste domingo (11.02), com um gol de Carlos de Pena, o time derrotou o São José por 1 a 0 e reassumiu a liderança do campeonato Gaúcho.

Apesar de jogar com uma equipe alternativa, o Internacional começou o jogo buscando impor seu ritmo e pressionando o São José dentro de seu campo nos primeiros 10 minutos. No entanto, a equipe da Zona Norte da capital também não deixou de impor seu jogo e começou a ocupar os espaços na defesa colorada. O gramado sintético polêmico dificultou um pouco as ações e os primeiros 25 minutos foram marcados por estudos entre as equipes.

No entanto, o acontecimento mais chamativo no primeiro tempo não foi o desempenho em campo. Aos 33 minutos, uma confusão ocorreu entre as comissões técnicas e ambos os treinadores foram expulsos, com o técnico adversário tendo que ser contido.

No segundo tempo, o São José tentou se aproveitar do fator casa, pressionando com mais frequência a área do Internacional. No entanto, aos 18 minutos, um jogador da equipe adversária colocou a mão na bola dentro da área, cometendo um pênalti. Carlos de Pena converteu a cobrança e marcou o único gol da partida para o Internacional.

Após o gol, o São José tentou buscar o empate, fazendo substituições ousadas. No entanto, encontrou uma defesa sólida do Internacional, que garantiu a vitória e a liderança no campeonato Gaúcho. O próximo jogo da equipe comandada por Eduardo Coudet será contra o Brasil de Pelotas, na quarta-feira, às 21h30, no estádio Gigante.

