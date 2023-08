O que é hexa no futebol? Um guia completo!

O que é hexa no futebol? O termo "hexa" no contexto do futebol refere-se ao feito notável de vencer um torneio ou campeonato seis vezes.

O prefixo "hexa-" vem do grego e significa "seis". Conquistar um hexa é um marco raro que poucos times ou seleções conseguiram alcançar na história deste esporte. A realização é frequentemente um indicativo de domínio prolongado e sucesso consistente.

É possível ser Hexa não somente na Copa do Mundo, como também em várias outras ocasiões, como campeonatos menores.

Países hexacampeões na Copa do Mundo

No cenário internacional, nenhuma seleção masculina ou feminina conquistou um hexacampeonato da Copa do Mundo da FIFA até o momento. A seleção brasileira masculina, com cinco títulos, é a que mais se aproxima dessa marca.

As mulheres dos Estados Unidos também estão perto, com quatro títulos na Copa do Mundo Feminina da FIFA.

Clubes brasileiros hexacampeões

No Brasil, o termo "hexa" tem um significado especial principalmente para os torcedores do Flamengo e do São Paulo Futebol Clube, que venceram o Brasileirão, o campeonato brasileiro de futebol, seis vezes cada um.

O Flamengo conquistou seus títulos nos anos de 1980, 1982, 1983, 1992, 2009 e 2019. O São Paulo, por sua vez, foi campeão nos anos de 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008.

Curiosidades sobre o hexa no futebol

Sequências de títulos: O São Paulo é notável por ter conquistado três campeonatos brasileiros consecutivos (2006, 2007 e 2008), um feito raro no futebol. Proximidade ao hexa: A seleção masculina do Brasil esteve muito perto de alcançar o hexa na Copa do Mundo de 1998 e 2002. Venceu em 2002, mas perdeu para a França na final de 1998. Reivindicações controversas: O Sport Club do Recife reivindica um hexacampeonato pernambucano, mas esta conquista é frequentemente objeto de debates e controvérsias, especialmente quando se fala da unificação dos títulos pela CBF. Hexa na Europa: No contexto europeu, o Bayern de Munique da Alemanha e o Real Madrid da Espanha também são hexacampeões, mas em torneios diferentes: Liga dos Campeões da UEFA para o Real Madrid e Bundesliga para o Bayern.

Ser hexacampeão é uma das mais altas honrarias no futebol, um testemunho da excelência e consistência ao longo do tempo. Seja em clubes ou em seleções, alcançar o hexa é uma realização que entra para a história, marcando jogadores, técnicos e, claro, torcedores, que têm o privilégio de ver suas equipes alcançarem tal estatura.

Fonte: Futemaz