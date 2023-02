Tênis: os torneios mais importantes no Brasil em 2023

Não há dúvidas que o tênis é um esporte cada vez mais popular no Brasil. Com um número crescente de praticantes e espectadores, o esporte tem movimentado muitas pessoas, onde quer que ocorram os eventos.

Infelizmente, o número de competições oficiais no país ainda deixa a desejar, mas existem pelo menos duas excelentes opções para quem quer acompanhar de pertinho a movimentação dos atletas e o sobe-e-desce do ranking: Copa Davis e Rio Open.

E quer sua preferência seja pelo saibro, grama ou ainda quadra dura, é importante ter em mente as datas e locais para conseguir se organizar com antecedência. Afinal, com poucas opções é certo que a concorrência pelos melhores lugares será grande.

Por isso, para que você não perca nada de importante neste ano, preparamos este artigo com detalhes sobre os torneios de tênis mais importantes que ocorrerão em 2023 em solo tupiniquim. Fique atento e bons jogos!

COPA DAVIS

Pela tradicional e centenária competição mundial de equipes, o Brasil entra em quadra no começo de fevereiro, para enfrentar a China pelos playoffs do Grupo Mundial I.

Será a primeira vez que os dois países ficam frente a frente na competição, cujos jogos serão realizados nas quadras de saibro do Costão do Santinho, em Florianópolis.

No ano passado, o Brasil foi derrotado por Portugal e rebaixado, tentando agora neste confronto retornar ao grupo de elite da competição.

Pelo Brasil, o capitão Jaime Oncins convocou para a competição de simples Thiago Monteiro (número 78 do ranking), Felipe Meligeni (162), Matheus Pucinelli (212) e Gustavo Heide (414). Este último não está selecionado para fazer nenhuma partida, ficando então na reserva e sendo utilizado se houver necessidade.

Já nas duplas, nosso capitão chamou apenas Rafael Matos (27 do ranking), que repetirá com Meligeni a dupla que enfrentou Portugal em 2022.

Pelo lado chinês, os 4 tenistas mais bem colocados no ranking mundial não estarão no Brasil, por problemas com o tempo hábil para emissão de vistos ou outros compromissos pré-agendados.

Datas: 04 e 05 de fevereiro

Local: Costão do Santinho Resort (Florianópolis)

Confira os jogos programados para esta edição:

Matheus Pucinelli x Rigele Te (dia 03 a partir das 12 horas)

Thiago Monteiro x Jie Cui (dia 03, após o jogo anterior)

Felipe Meligeni e Rafa Matos x Rigele Te e Ze Zhang (dia 04, às 10h30)

Thiago Monteiro x Rigele Te

Matheus Pucinelli x Jie Cui

Todos os jogos da Copa Davis 2023 terão transmissão do canal por assinatura SporTV 3.

RIO OPEN

Foi o primeiro ATP World Tour 500 a ser realizado no país e trata-se de um dos maiores eventos esportivos do ano na cidade maravilhosa.

Os jogos são disputados em nove quadras de saibro, sendo um dos 3 únicos torneios ATP nesse tipo de piso, juntamente com Barcelona e Hamburgo.

Grandes atletas já participaram do Rio Open, sendo o maior expoente Rafael Nadal, que venceu a competição em em 2014. O último campeão, Carlos Alcaraz (que até recentemente liderava o ranking da ATP), volta este ano ao Rio de Janeiro para defender seu título.

Datas: 20 a 26 de fevereiro

Local: Sede Social do Jockey Club Brasileiro (Rio de Janeiro)

É importante lembrar que será disputado um torneio Qualifying para o Rio Open, nos dias 18 e 19 de fevereiro. Este torneio tem entrada gratuita e contará com os seguintes atletas, conforme lista divulgada pela ATP:

Facundo Bagnis (ARG) - 88º do ranking

Dusan Lajovic (SRB) - 89º

Juan Pablo Varillas (PER) - 94º

Marco Cecchinato (ITA) - 95º

Hugo Gaston (FRA) - 101º

Cristian Garin (CHI) - 102º

Juan Manuel Cerundolo (ARG) - 119º

Nicolas Jarry (CHI) - 126º

Timofey Skatov (KAZ) - 129º

Federico Delbonis (ARG) - 132º

Yannick Hanfmann (GER) - 133º

Jozef Kovalik (SVK) - 134º

Camilo Ugo Carabelli (ARG) - 136º

Felipe Meligeni Alves (BRA) - 162º

Eduardo Ribeiro (BRA) - 429º

Por fim, uma atração extra que pode motivar alguns torcedores a acompanhar o Rio Open é o anúncio do tenista brasileiro Thomaz Bellucci de realizar sua despedida das quadras durante o torneio.

Campeão de 4 ATP’s e melhor brasileiro ranqueado depois de Gustavo Kuerten, o atleta recebeu e aceitou um convite para estar na chave principal do torneio.

TÊNIS DE MESA

E não é só no tênis de quadra que a bolinha vai quicar: o tênis de mesa também merece destaque, com a realização de dois eventos do Circuito Mundial no Brasil. São eles o WTT Youth Contender e o WTT Contender.

Os dois torneios acontecerão no mesmo local, a Arena Carioca I, localizada obviamente no Rio de Janeiro, entre junho e agosto deste ano.

O primeiro deles será o torneio de jovens (de sub-11 até sub-19), que terá lugar entre os dias 27 de junho e 02 de julho. Depois, entre 05 e 09 de agosto, terá vez o WTT Contender.

A realização deste tipo de evento é importante pois o país não sediava uma etapa mundial da modalidade desde 2017.

E as notícias ainda dão conta da possibilidade de realização de um torneio paralímpico de tênis de mesa no Brasil no primeiro semestre de 2023.

Se você curte o esporte e quer, além de divertir-se, correr o risco de ganhar algum dinheiro, recomendamos que acompanhe os jogos de tênis de mesa ao vivo e lance seus palpites em tempo real, com total segurança.

CONCLUSÃO

Neste artigo, listamos os principais eventos de tênis que terão lugar em solo brasileiro durante o ano de 2023. Como não são muitas opções, nossa sugestão é que você organize-se com antecedência caso pretenda acompanhar de pertinho as disputas.

Esperamos que, para os próximos anos, o país consolide a popularização do esporte e ofereça maiores opções de grandes torneios para os aficcionados pelo tênis. A dica, por enquanto, é que você procure por torneios menos populares em cidades próximas à sua, como forma de estar próximo e em contato com jogadores e organização.

Ao final, apresentamos ainda duas opções de eventos de tênis de mesa, para quem curte o esporte poder estar junto aos atletas deste esporte tão dinâmico e emocionante.