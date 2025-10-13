Barbeiro Ryan e empresário Darlan são presos com R$ 2,86 milhões em maconha

RESUMO

Durante ação no último sábado (11), policiais apreenderam 1.341 kg de maconha e prenderam dois suspeitos. Droga era transportada em uma Kombi alugada.

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) prendeu dois homens no sábado (11.out.25), em Campo Grande (MS), por envolvimento com o transporte de 1.341 kg de maconha.

Os suspeitos foram identificados como Ryan Vinícius dos Santos Silva, 21 anos, mais conhecido como Ryanzinho do corte, barbeiro, e Darlan de Jesus, 41 anos, empresário.

A polícia monitorava um veículo Fiat Siena, que teria sido usado como batedor para o carregamento vindo de Ponta Porã. O carro era conduzido por Ryan.

Os agentes chegaram a um imóvel no bairro Jardim Los Angeles, onde observaram os dois suspeitos carregando a droga em uma Kombi alugada.

No momento da abordagem, Darlan tentou fugir pelos fundos, mas foi impedido. De acordo com o relato, ele também teria avançado contra os policiais antes de ser contido.

A droga apreendida estava embalada em fardos e foi avaliada em aproximadamente R$ 2,86 milhões. Todo o material foi levado para a delegacia.

Ryan declarou em depoimento que aceitou participar da operação por dificuldades financeiras relacionadas à saúde da esposa. Disse conhecer Darlan há dois anos.

A residência onde a droga foi manuseada teria sido emprestada por um conhecido. Um terceiro indivíduo teria ajudado no descarregamento, mas não foi identificado.

A polícia também descobriu que Darlan havia comprado um flat no centro da cidade, onde se encontrava com a namorada. Ela afirmou ter conhecimento do envolvimento dele com o tráfico.

Darlan permaneceu em silêncio no depoimento. Ryan foi liberado com monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e está proibido de manter contato com o empresário.

Ele também alegou ter sido agredido durante a prisão. O caso foi encaminhado à corregedoria.