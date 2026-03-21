MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
21 de março de 2026
Campo Grande 24ºC

MAIS UMA CONDENAÇÃO

Multicondenado: por que o extremista de direita Tio Trutis não está preso?

Casal desviou quase R$ 800 mil dos cofres públicos

Trutis e a esposa foram condenados por desviar R$ 776 mil do Fundão eleitoral. (Foto: Arquivo)Trutis e a esposa foram condenados por desviar R$ 776 mil do Fundão eleitoral. (Foto: Arquivo)
A- A+

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou Loester Carlos Gomes de Souza, o Tio Trutis, por unanimidade. Essa é mais uma de suas muitas condenações.

Por sete votos a zero, a corte máxima da Justiça Eleitoral manteve a decisão do TRE-MS, que comprovou lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos.

O ex-deputado, que se apresentava como paladino da moralidade e dos bons costumes — alinhado à extrema direita e aliado de Jair Bolsonaro — viu o discurso ruir diante das provas.

A decisão atinge também sua ex-esposa, Raquelle Lisboa Alves Souza, em um esquema que desviou quase R$ 800 mil dos cofres públicos.

O QUE TRUTIS E RAQUELLE FIZERAM

O casal usou recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do Fundo Partidário nas eleições de 2022. O chamado fundão eleitoral.

Para os ministros, o que era apresentado como estratégia de campanha funcionava, na prática, como um mecanismo de desvio de dinheiro público. Trutis recebeu R$ 2,026 milhões.

Desse total, R$ 776 mil — cerca de 40% — foram considerados irregulares.

Trutis ficou conhecido por ser dono de lanchonete. Durante o governo Bolsonaro, dizia que sua missão era combater a corrupção.

GANÂNCIA NO FUNDÃO

A investigação da Procuradoria Regional Eleitoral em Mato Grosso do Sul apontou um cenário de ficção contábil para justificar repasses milionários.

Trutis e Raquelle passaram a ser monitorados após receberem R$ 2,026 milhões do PL — valor bem acima do destinado a outros candidatos do partido.

Enquanto nomes com mandato receberam cerca de R$ 300 mil, os dois ficaram com aproximadamente R$ 1 milhão cada.

A diferença chamou atenção e levou ao acompanhamento do destino dos recursos.

Segundo a apuração, houve pagamentos cruzados entre as campanhas, formando um circuito difícil de rastrear.

Serviços de comunicação eram contratados por valores elevados, mas sem prova de entrega.

A Justiça Eleitoral apontou que as empresas envolvidas não tinham estrutura mínima: sem sede funcional, sem funcionários, sem capacidade operacional.

Trutis alegou possuir “terabytes” de material para comprovar os serviços. O argumento não convenceu.

Segundo os autos, ele teria ficado com R$ 327 mil, enquanto Raquelle teria recebido R$ 449 mil.

Hoje, o ex-deputado aparece em fotos com carros de luxo. O dinheiro pode ter origem no bolso do contribuinte.

Para a Justiça, não se trata de erro formal, mas de apropriação deliberada de recursos públicos.

A condenação por improbidade eleitoral e lavagem de dinheiro agora pesa na ficha dos dois e impede novas candidaturas.

CNPJS DISSIMULADOS

O núcleo do esquema envolveu duas empresas classificadas como estruturas sem atividade real.

A primeira é a JC Hipólito Taques Comunicação LTDA (CNPJ 23.166.947/0001-72), ligada a Jean Carlos Hipólito Taques.

A Receita Federal indica situação “baixada”, ou seja, sem operação ativa.

A segunda é a empresa individual Cid Nogueira Fidelis - ME (CNPJ 35.392.479/0001-33).

As duas receberam valores altos por serviços que, segundo o TSE, não foram comprovados.

Faltavam funcionários, estrutura e capacidade técnica compatível com os contratos.

O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, apontou essas inconsistências como decisivas para a condenação.

No fim, o que se vendia como combate ao sistema acabou revelando outra coisa nos bastidores.

RECURSO NO TSE

Resta saber se ainda há saída jurídica para Trutis.

A decisão do TSE confirma o entendimento do TRE-MS.

A defesa apresentou embargos de declaração, recurso que não altera o mérito, apenas esclarece pontos da decisão.

Na prática, não muda o resultado.

Diante das provas, a reversão em instâncias superiores é considerada improvável.

A condenação enquadra o casal na Lei da Ficha Limpa, impedindo candidaturas por oito anos.

FALSO ATENTADO

Antes da condenação eleitoral, Trutis já aparecia em investigações.

Em 2020, disse ter sofrido um atentado a tiros na estrada entre Sidrolândia e Campo Grande.

A versão caiu após perícia da Polícia Federal.

Os disparos foram feitos com o carro parado, em uma estrada vicinal.

Fragmentos e cápsulas indicaram que a cena foi montada.

O STF aceitou a denúncia, tornando Trutis réu por comunicação falsa de crime e disparo de arma de fogo.

A investigação concluiu que o episódio foi encenado para gerar capital político.

OFENSAS AO DELEGADO

Durante a apuração, Trutis atacou o delegado da PF, Glauber Fonseca de Carvalho Araújo.

Em lives, chamou o policial de “vagabundo”, “corrupto” e “fruta podre”.

O caso foi parar na Justiça.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul condenou o ex-deputado a pagar R$ 15 mil por danos morais.

A decisão reforçou que imunidade parlamentar não autoriza ataques pessoais.

A defesa alegou uso de “linguagem política”. Não convenceu.

E A ESPOSA, RAQUELLE LISBOA?

A condenação também atinge Raquelle Lisboa Alves Souza.

Ela disputou as eleições de 2022 e, segundo a Justiça, participou diretamente do esquema.

A alegação de desconhecimento das finanças foi rejeitada.

Com a crise, o casal se separou.

Raquelle denunciou Trutis por violência doméstica e obteve medidas protetivas.

O contraste entre discurso público e vida privada virou mais um elemento do caso.

MORALIDADE DE FACHADA

Trutis livre em Mato Grosso do Sul é o retrato fiel de um Judiciário que beneficia ricos. Já vi gente humilde, com crimes mais "leves", mofar nas grades.

O dono de lanchonetes construiu sua base sobre o ódio ao "sistema", mas operou dentro dele com as práticas mais arcaicas da corrupção eleitoral.

A condenação por lavagem de dinheiro é também a confirmação de que o discurso moralista da extrema direita no Brasil, sintetizado em Trutis, é uma ferramenta de marketing.

 

Tags: Cid Nogueira Fidelis, condenou, extrema direita, Jair Bolsonaro, JC Hipólito Taques Comunicação LTDA, Jean Carlos Hipólito Taques, Loester Carlos Gomes de Souza, Raquelle Lisboa Alves Souza, Tio Trutis, TSE
Reportar Erro
MS Noticias no Google News