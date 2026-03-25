Empresário deixa o PT e filia-se ao União Brasil em MS

O empresário sul-mato-grossense Carlos Bernardo formalizou, nesta 4ª feira (25.mar.26), sua filiação ao partido União Brasil, em cerimônia realizada em Brasília. Antes disso, Bernardo era filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT).

O ato reuniu lideranças nacionais da sigla, além do governador Eduardo Riedel e do ex-governador Reinaldo Azambuja, que acompanharam o ingresso do novo filiado.

Apontado como pré-candidato a deputado federal, Bernardo afirmou que a mudança partidária representa uma nova etapa de sua atuação pública voltada ao estado.

Entre as pautas destacadas por ele estão a geração de emprego e renda e o fortalecimento da agricultura familiar.

A entrada de Bernardo ocorre em um momento de articulação política para as eleições de 2026, em que o partido busca ampliar sua presença em Mato Grosso do Sul.

Natural de Ponta Porã e com atuação nos setores do agronegócio e da educação, o empresário declarou que pretende intensificar ações voltadas à região de fronteira.

A filiação foi antecedida por convite público da presidente estadual da legenda, Rose Modesto, e integra o movimento político ligado ao grupo do ex-governador Reinaldo Azambuja, que é apontado como pré-candidato ao Senado.

Durante o evento, lideranças partidárias ressaltaram a estratégia de fortalecimento da sigla no estado, com foco na formação de chapas competitivas para o próximo pleito.