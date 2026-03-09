MS Notícias

09 de março de 2026
PRAIA GRANDE (SP)

Pedro espanca Thais até a morte, filma e posta nas redes

Crime aconteceu nas primeiras horas do Dia Internacional da Mulher; ficam órfãs 3 filhos do casal

Thais e Pedro estavam casados desde 2007 e tinham três filhas. Foto: Redes SociaisThais e Pedro estavam casados desde 2007 e tinham três filhas. Foto: Redes Sociais
O feriado do Dia Internacional da Mulher terminou em tragédia no litoral paulista. Na manhã do domingo (8.mar.26), a Polícia Militar de Praia Grande prendeu em flagrante o montador de móveis Pedro Ubiratan de Oliveira, de 40 anos. Ele é o principal suspeito de espancar até a morte sua esposa, Thais Rodrigues Rocha de Oliveira, de 28 anos.

O caso tomou um contorno ainda mais dramático devido à exposição do crime na internet. Por volta das 6h da manhã, familiares do agressor entraram em contato com as autoridades após visualizarem conteúdos perturbadores publicados por Pedro em suas redes sociais.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito postou vídeos onde proferia ameaças contra Thais e, em seguida, sugeria que já teria consumado o ato violento. A irmã do montador, ao presenciar as gravações, entrou em estado de choque e solicitou o apoio da PM.

Ao chegarem à residência do casal, os agentes encontraram Thais já sem vida. O corpo apresentava sinais evidentes de violência física severa, com ferimentos graves concentrados na região do rosto.

Após a perícia inicial no imóvel, a polícia iniciou uma busca intensiva pelo suspeito, que havia fugido. Com a informação de que ele poderia buscar refúgio na casa de parentes, as equipes localizaram Pedro Ubiratan no bairro Caieiras.

O homem foi conduzido à delegacia, onde o flagrante por feminicídio foi ratificado.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil para detalhar o histórico de violência do casal.

