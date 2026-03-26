Após fracasso na política, Alcides Bernal se torna assassino

Após uma vida fracassada na política, agora o ex-prefeito e radialista de Campo Grande (MS), Alcides Bernal (Alcides Jesus Peralta Bernal) se tornou assassino após alvejar o fiscal tributário da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos. Bernal se apesentou a polícia na 3ª feira (24.mar.26), logo após matar Mazzini.

O ex-político, agora assassino, alega que a vítima teria invadido sua casa, no bairro Jardim dos Estados.

Mazzini, porém, havia arrematado o imóvel judicialmente e estava nos trâmites finais de cartório.

Bernal afirmou que reagiu ao que considerou uma invasão na tarde de terça. Na verdade, porém, ele não aceitou perder a mansão na justiça.

O ex-prefeito passou por audiência de custódia nesta 4ª feira (25.mar.26) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Essa decisão deve ser reavaliada em 90 dias.

MOTIVAÇÃO

Roberto Mazzini foi assassinado por Alcides Bernal quando visitava a mansão que pertenceu ao ex-prefeito radialista. Foto: reprodução

Maazzini arrematou a casa judicialmente. Avaliada em R$ 3,7 milhões, a mansão possuía lance inicial de R$ 2,4 milhões, com 36% de desconto. As ofertas iniciaram às 10h do dia 25 de novembro de 2025.

Junto da vítima estavam outras duas pessoas, sendo uma delas o chaveiro. Somente Roberto foi atingido pelos tiros. Na caminhonete da vítima havia um papel com notificação extrajudicial para desocupação.

“Diante do exposto, fica V.Sª NOTIFICADO a desocupar o imóvel voluntariamente, lire de pessoas e bens, no prazo de 30 dias, contados a partir do recebimento desta notificação, entregando as chaves ao notificante ou administradora”, constava no documento datado em 20 de fevereiro de 2026.

A MANSÃO

Mansão que era de Alcides Bernal foi avaliado em mais de R$ 3 milhões. (Foto: Huanderson Merlotti)

A mansão foi comprada em agosto de 2016, por R$ 1,669 milhão, pelo radialista e político Alcides Bernal.

O imóvel de 1.440 m² de área total, na Rua Antônio Maria Coelho, no Jardim dos Estados, ficou indisponível pela Justiça e foi levado a leilão por débitos tributários como IPTU e etc, que superaram o valor do imóvel.

Em Sidrolândia, Bernal já havia enfrentado uma ordem de despejo em área rural por falta de pagamento, onde se envolveu em discussões com ocupantes e a Polícia Militar ao alegar invasão do lote.

FAMÍLIA MAZZINI

Natural de Campo Grande, Roberto ingressou na Advocacia em 1995 e se licenciou para entrar no serviço público. Ele era pai do Dr. Gabriel Mazzini, advogado e Procurador da Câmara Municipal de Três Lagoas.

Em nota, a família de Mazzini afirmou que ele estava no imóvel de forma legal, após a casa ter sido adquirida em leilão junto à Caixa Econômica Federal.

Por meio da nota, a família declarou consternação e tristeza, a ação criminosa que vitimou um homem de família — filho, pai, esposo, irmão e sogro.

Em relação ao imóvel, a família ainda sustentou em nota que a vítima estava dentro da legalidade e que a casa constava como desocupada.

"O imóvel em questão havia sido adquirido diretamente junto à Caixa Econômica Federal. Tratava-se de um bem que já não pertencia ao antigo proprietário, tendo este perdido a propriedade anteriormente (ele havia sido regularmente notificado disso). O contrato de compra e venda foi firmado e o cartório competente certificou que o imóvel se encontrava desocupado no momento da aquisição. Temos conhecimento de imagens que demonstram que Roberto Mazzini estava entrando no imóvel, adquirido por meios legais e descrito como desocupado na documentação de aquisição, quando foi surpreendido".

Ainda segundo a família, Mazzini estava desarmado, foi atingido covardemente nas costas.