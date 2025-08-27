Bebê de 1 ano e 8 meses morre atropelada pelo pai na zona rural

Uma menina de um ano e oito meses morreu após ser atingida acidentalmente pelo pai em Monte Azul, na zona rural do Norte de Minas, na 3ª feira (26.ago.25).

De acordo com a Polícia Militar, o pai realizava uma manobra de ré e não percebeu que a criança estava no chão.

A mãe tentou avisar o marido, gritando para que ele parasse o carro, mas não houve tempo de evitar o atropelamento.

Os pais socorreram a menina e a levaram para a unidade de saúde de Catuti, onde recebeu os primeiros cuidados médicos.

Posteriormente, a criança foi transferida para o hospital de Mato Verde, ainda na região Norte de Minas.

Segundo a PM, a equipe médica da unidade de Mato Verde confirmou o óbito às 20h44.

O acidente aconteceu no final da tarde, na comunidade de Pau de Colher, área rural do município.

Até o momento, a Polícia Militar não conseguiu ouvir o pai para esclarecer detalhes sobre o ocorrido.