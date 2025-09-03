Corpo de Humberto é encontrado no porta-malas de carro em Ponta Porã

O corpo de Humberto Daniel Benegas Gayoso, de 47 anos, foi encontrado dentro do porta-malas de um carro com placas do Paraguai, em Ponta Porã (MS), na região de fronteira com o país vizinho. A vítima apresentava um ferimento grave no pescoço.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a corporação foi acionada para atender um acidente em que um veículo havia parado em um barranco às margens da rodovia. Ao chegar ao local, encontrou uma equipe da Polícia Militar Rodoviária já em atendimento.

Durante a vistoria no automóvel, os policiais localizaram o corpo no compartimento traseiro. Nenhum documento foi encontrado junto à vítima.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local e deram início às investigações. A região não possui câmeras de segurança, o que pode dificultar a apuração. O veículo foi recolhido e levado para a 1ª Delegacia de Ponta Porã, onde a esposa da vítima fez o reconhecimento formal.

As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.