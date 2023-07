Delegada é achada morta 'envolta em sangue' em sua chácara

Delegada aposentada da Polícia Civil, Ezilda Aparecida de Araújo, foi encontrada morta aos 68 anos, na tarde desta 2ª feira (3.jul.23), na Chácara Santa Maria, em Terenos (MS).



A suspeita é que Ezilda tenha tirado a própria vida no sábado (1º.jul.23), por volta das 10h, quando vizinhos disseram ter escutado sons de disparos de arma de fogo. Um amigo de Ezilda teria ido até a chácara, após tentar falar com ela por telefone e não conseguir.



De acordo com informações iniciais, Ezilda estava sobre a cama envolta em sangue. Uma arma de fogo foi localizada próxima ao corpo dela.

A Associação de Delegados de Mato Grosso do Sul (Adepol-MS), emitiu nota de pesar após a notícia do falecimento da delegada aposentada e confirmou que a princípio a morte ocorreu no sábado. Eis a íntegra.

PROCURE AJUDA

Em Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil tem uma Coordenadoria de Atendimento Psicossocial e Espiritual, composta por três setores: Capelania, Psicologia e Serviço Social.

Coordenadoria de Atendimento Psicossocial da Polícia Civil (exclusivo para agentes e familiares): conta com equipe multidisciplinar de psicologia, serviço social e capelania. Fazem plantão psicológico e encaminhamentos junto aos planos de saúde. Mais informações pelo telefone (67) 99627-6178.