Com base em MS, grupo envia cocaína e fuzis para 3 estados

A Operação Barril 67, deflagrada nesta 5ª feira (26.mar.26), atinge um grupo com sede em Mato Grosso do Sul que atua no transporte de cocaína e armamento pesado entre estados.

A ação é coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO MS).

Ao todo, são cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva.

Ordens judiciais são executadas em Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

O objetivo é desmontar a estrutura logística usada para envio de cargas ilícitas entre estados.

A investigação teve início após uma grande apreensão registrada em fevereiro de 2025, em Bataguassu.

Na ocasião, foram interceptados quase 600 quilos de cocaína.

Também foram apreendidos quatro fuzis e cerca de 1.400 munições.

O volume e o tipo de material levantaram suspeitas sobre a atuação de uma organização estruturada.

A partir desse episódio, os investigadores passaram a mapear os envolvidos e as rotas utilizadas.

Durante a operação desta 5ª feira, foram recolhidos celulares, computadores e documentos.

Veículos também foram apreendidos, entre eles um carro de luxo da marca Mercedes-Benz.

O material deve auxiliar no aprofundamento das investigações e na identificação de outros integrantes do grupo.