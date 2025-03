Diretor de escola militar mata jovem que construiu avião com motor de Fusca (vídeo)

Elias Ribeiro da Silva, de 54 anos, tenente da Polícia Militar e diretor da Escola Estadual Militar Tiradentes, matou a tiros o jovem Claudemir Sá Ribeiro, de 26 anos, na noite do domingo (23.mar.25), em ao bar do Seninha na avenida Tarumã, em Colniza (MT).

De acordo com a polícia, o jovem atuava como segurança no bar em que foi morto.

A vítima era reconhecida como destaque gênio do estado, após em 2019, juntamente com seu irmão, Paulo Henrique Sá Ribeiro, construírem uma réplica da aeronave A-29 Super Tucano da Força Aérea Brasileira (FAB) com motor de Fusca, madeira, zinco e metalon.

A EXECUÇÃO

Imagem do circuito de segurança do bar mostra o momento em que o assassino – usando uma roupa branca - chega na mesa em que a vítima está sentada conversando com outros dois amigos.

O assassino parece iniciar uma conversa com o trio, faz algumas questionamentos que um dos amigos responde. Em determinado momento, sem movimentos bruscos que indicassem um discussão, o PM saca a arma e atira a queima roupa contra o jovem.

Ferida, a vítima tenta deixar o local, mas cai morto próximo ao bar. O assassino, cambaleante, aparentemente embriagado, se levanta e caminha pelo pátio do local do crime. Diversos clientes fogem, mas alguns permanecem sentados. Eis o vídeo:

A polícia disse que, em seguida, o PM fugiu do local em uma moto.

TENTATIVA DE SOCORRO

Testemunhas que estavam no bar acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

PRISÃO EM FLAGRANTE

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizaram diligências e localizaram o assassino em sua residência. Durante a busca, foi apreendida uma arma de fogo e um carregador com 15 munições.

O suspeito foi levado à Delegacia de Colniza, onde foi interrogado e preso em flagrante por homicídio.

POSSÍVEL MOTIVAÇÃO

A reportagem do MS Notícias apurou que o assassino estava no bar com a ex-namorada da vítima. Em determinado momento, a ex-namorada conversou brevemente com a vítima, o que provocou a irritação do PM.

O QUE DIZ A SEDUC

A secretaria de educação mato-grossense informou que afastou o assassino do cargo. "A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) e o Comando Geral da Polícia Militar (PMMT) informam que já afastaram do cargo o diretor na Escola Estadual Militar Tiradentes, em Colniza".

SONHO DE INFÂNCIA

Apesar de nunca terem viajado de avião, os irmãos, que trabalham com serviços gerais nas fazendas da região, sonhavam em construir sua própria aeronave desde a infância. Paulo Henrique explicou na época que, devido à falta de recursos, decidiram usar o motor de Fusca, o mais acessível, para dar vida ao projeto.

"Fizemos de forma experimental no começo, mas depois pesquisamos como montar as outras partes", contou Paulo Henrique, à época.