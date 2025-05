Dono de rinha dava 'bomba' para estimular galos em brigas com apostas

Durante fiscalização, policiais militares ambientais de Campo Grande flagraram uma rinha de galos em pleno andamento no bairro Tarumã. A ação ocorreu após denúncia anônima feita pelo telefone 181. No local, havia dezenas de pessoas assistindo e apostando nas lutas no último domingo (18.maio.25).

Os policiais encontraram uma arena de alvenaria, indicando que o espaço era usado regularmente para as rinhas. Foram resgatados 44 galos, muitos feridos e mantidos em condições precárias, sem água ou alimento — o que configura crime de maus-tratos.

O responsável pelo local admitiu ser o organizador do evento e dono das aves. Ele foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil. Além disso, foi autuado administrativamente com multa de R$ 132 mil, calculada com base na quantidade de animais e na gravidade das infrações.

Conforme nota da PMA, a prática de rinha de galos é considerada crime ambiental. Os animais costumam ser submetidos a substâncias estimulantes e ao uso de esporões artificiais, o que intensifica os ferimentos.