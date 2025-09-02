Engenheiro morre após mal súbito em lago; amigos relatam últimos momentos

O engenheiro ambiental Nercival Soares, de 31 anos, morreu no sábado (30.ago.25) durante um passeio com amigos em Abadiânia, interior de Goiás.

Horas antes, ele dizia que queria aproveitar ao máximo o momento e assistir ao nascer do sol.

A informação é de Thaynara Andrade, amiga que acompanhava o grupo na viagem.

Segundo ela, por volta das 4h30 da madrugada, Nercival insistia para que todos ficassem acordados. “Ele quis ver o sol nascendo e ficava assim: ‘Não, gente. Não vamos dormir, não! Vamos viver o hoje, o momento é o hoje’”, contou Thaynara.

A viagem havia começado no dia anterior, com um grupo de amigos do trabalho.

Thaynara disse que, no dia anterior à morte, Nercival repetiu diversas vezes que amava os amigos.

Outro amigo, João Cleber, relatou que Nercival parecia mais emotivo que o habitual. “Ele sempre foi amoroso, sempre falou que amava a gente, mas nesse final de semana, ele estava demais. Toda hora ele falava ‘obrigado, obrigado por tudo’. Parecia muito uma despedida.”

A esposa de João, Charlene Ribeiro, que está grávida, contou que o casal havia chamado Nercival para ser o "tio" do bebê.

Segundo ela, ele ficou emocionado com o convite e demonstrou carinho com todos.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte natural.

De acordo com o médico da Polícia Técnico-Científica, exames complementares foram solicitados para confirmar a causa da morte.

Thaynara relatou que o grupo desceu para o lago por volta das 8h30 da manhã de sábado.

Ela disse que Nercival estava ativo, andando de jet ski e brincando normalmente.

Minutos depois, o grupo o viu sentado e pensou que ele estivesse descansando. “A gente percebeu ele ali e achou que ele estava dormindo. Eu fui lá, tentei acordar, falei: ‘Neto, Neto’, e ele não acordou.”

Uma amiga então levantou a cabeça dele e percebeu que os lábios estavam roxos. “Foi coisa de dois, três minutos entre ele sentar e a gente perceber que algo estava errado.”

Nercival foi levado de carro ao hospital da cidade já desacordado e sem sinais vitais.

Na unidade, os profissionais tentaram reanimá-lo por cerca de 40 minutos, sem sucesso.

Durante o velório, a mãe do engenheiro relatou que ele havia feito exames recentes que indicaram alterações cardíacas.

O caso segue em apuração, aguardando o resultado dos laudos médicos complementares.

