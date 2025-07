Ex-jogador de basquete tenta matar namorada com 60 socos em elevador

Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, foi preso em flagrante no último sábado (26.jul.25), após agredir violentamente a namorada, Juliana Garcia dos Santos, de 35 anos, dentro de um elevador em um condomínio no bairro Ponta Negra, zona sul de Natal (RN). O ataque, registrado por câmeras de segurança, mostra o momento em que Igor desfere mais de 60 socos contra a vítima.

A agressão ocorreu por volta das 16h. Nas imagens, é possível ver o casal discutindo antes de o agressor partir para os golpes assim que as portas do elevador se fecham. Juliana sai do local com o rosto ensanguentado e desfigurado, sendo amparada por moradores.

Ela foi levada em estado grave ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, onde permanece internada com múltiplas fraturas no rosto e no maxilar, devendo passar por cirurgia.

Igor foi detido ainda no condomínio após a ação de moradores e do segurança, que acompanhou o ataque em tempo real pelas câmeras e acionou a Polícia Militar. Ele foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. Ele vai responder por tentativa de feminicídio.

Em depoimento, o agressor alegou que buscava pertences pessoais na casa da vítima e que teve um “surto claustrofóbico” motivado por ciúmes após suspeitar de uma traição. Disse ainda que é autista e sofre de claustrofobia, além de ser pai e estudante de ciências contábeis.

Igor tem histórico como atleta e chegou a integrar times de basquete 3x3, com participações em torneios nacionais e internacionais. Apesar de alegar passagem pela seleção brasileira, a Confederação Brasileira de Basketball informou que ele nunca foi convocado oficialmente.

Também há registros de boletins de ocorrência anteriores envolvendo Igor em brigas, incluindo agressões em festas com amigos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Norte.