Francesa morta em acidente na MS-178 faria mochilão de 7 meses com o namorado

A turista francesa, Michele Francine Kim Rollin, de 24 anos, que morreu em um acidente de trânsito envolvendo um táxi e um caminhão, na noite de 2ª feira (12.jun.23), na MS-178 entre Bonito e Bodoquena, estava no primeiro país de um mochilão de sete meses pela América do Sul. O namorado dela Corentin Briard, também francês, estava no veículo no momento do acidente e não sofreu ferimentos.

"O casal ia fazer um mochilão de sete meses pela América do Sul, o Brasil era o primeiro destino da viagem. Eles já haviam passado pelo Rio de Janeiro. Mato Grosso do Sul era o segundo estado. A família está extremamente abalada, foi uma fatalidade", disse o diretor de Turismo de Bonito, Elias de Oliveira Francisco.

O corpo de Michele Francine foi levado para São Paulo e depois será trasladado para França. Os familiares da jovem chegaram ao Brasil para conduzir os trâmites. Todo o procedimento foi acompanhado pela assessoria do consulado francês.

ACIDENTE FATAL

Conforme o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia Civil de Bonito (MS), o casal francês estava num táxi modelo Chevrolet Spin, na cor cinza, conduzido por José Francisco Schiavo, seguindo no sentido Bonito/Bodoquena pela MS-178.

Por volta das 16h30, ao fazer uma curva logo após a entrada do passeio Nascente Azul, José colidiu na traseira de uma caminhão modelo Scania que seguia no mesmo sentido, conduzido por Adriano Arcanjo. O motorista do Scania não parou no local do acidente, se evadindo e sendo localizado pela Polícia Militar já no município de Bodoquena.

Arcanjo afirmou à polícia, que não viu e nem percebeu o acidente. Alegou que só depois que chegou na empresa para carregar o caminhão, que notou os danos no seu veículo. Arcanjo foi convidado a realizar o teste do etilômetro (bafômetro), que deu negativo.

Dentro do Spin, os passageiros estavam organizados da seguinte maneira: ao lado do motorista estava sua esposa, Lilian Silveira Schiavo, no banco do passageiro. Michele, que morreu na hora, estava logo atrás do banco do motorista. Corentin estava atrás do banco do passageiro.

O namorado da jovem, a esposa e o motorista do veículo não sofreram ferimentos. A polícia investiga a dinâmica do acidente e o caso é tratado como homicídio culposo na direção de veículo.

*Com g1.