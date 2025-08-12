Gangue homofóbica ataca artista no Centro de Campo Grande

Um artista de 23 anos, estudante de Teatro da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), foi atacado por volta das 3h da madrugada de sábado (09.ago.25) por um grupo cerca de 10 homens no Centro, próximo à Feira Central, em Campo Grande(MS).

De acordo com a vítima, ele estava com outro rapaz e, após se beijarem em frente ao Armazém Cultural, foram cercados pelos agressores. “Fomos no Ponto Bar, fomos no Zé Carioca, compramos bebida, conversamos, dançamos, e aí já estava ficando tarde... Eu estava cansado, tinha aula no outro dia, então resolvi ir para casa dormir. Mas, como eu estava conversando com esse menino, ele quis me acompanhar, e eu não ia negar, porque eu também estava querendo ficar com ele”, lembrou o jovem, com a voz trêmula.

A noite estava correndo como a vítima queria. Eles pararam em frente ao Armazém, onde a motocicleta da vítima estava estacionada, e lá trocaram beijos. “Fomos nos despedir e demos um beijo... O beijo foi bom, e aí continuamos nos beijando, quando vi os caras chegando e tentei montar na moto”, relatou.

Leia a matéria completa e assista o vídeo no TEATRINETV.