GSX-R 1000 é destruída em acidente, mas piloto só tem 'raladinhos' (vídeo)

Pedro Henrique Petkowicz disse que só sofreu arranhões após acidente com uma Suzuki GSX-R de 1.000 cilindradas em Primavera do Leste (MT).

O acidente aconteceu no último final de semana na Avenida Campo Grande.

Imagens de circuito de monitoramento mostram Pedro caindo violentamente e sendo arrastado pelo asfalto. Veja:

Em vídeo gravado em uma farmácia, ele relatou ter apenas escoriações leves. "Foi só um raladinho", disse o piloto, enquanto comprava antibióticos no local.

Boatos sobre costelas fraturadas foram desmentidos pelo próprio envolvido.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

Não há registro oficial de atendimento médico no local do acidente.

O caso não teve vítimas além do motociclista e não envolveu outros veículos.

A moto ficou destruída após colidir com o solo e ser arrastada pela via. Pedro publicou um storie em que está todo enfaixado em contraste com a moto esportiva destruída.

A Polícia Civil ainda não informou se abrirá investigação sobre o caso.