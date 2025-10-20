MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
20 de outubro de 2025
Campo Grande 26ºC

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem corta perna de mulher com motosserra durante briga em MS

Autor foi preso por lesão corporal grave

IlustrativaIlustrativa
A- A+

A Polícia Civil prendeu em flagrante no sábado (18) um homem acusado de ferir gravemente a companheira com uma motosserra, no Bairro Moreninhas, em Campo Grande. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) após o atendimento da vítima em uma unidade de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante uma discussão, o agressor utilizou a motosserra ligada para atingir a mulher, causando um corte profundo e extenso na coxa esquerda. Mesmo com o ferimento grave, o próprio homem levou a vítima para o hospital.

Com base nas informações repassadas pela equipe médica, os policiais foram até a residência do casal e localizaram o autor. No local, havia também familiares do suspeito, que serão ouvidos pela polícia.

Durante o interrogatório, o homem afirmou que a discussão começou após a mulher tê-lo agredido com um soco enquanto ele cortava lenha, mas a versão foi desconsiderada diante da gravidade das lesões. A motosserra foi apreendida e encaminhada para perícia.

Segundo a Polícia Civil, apenas o casal e uma filha menor estavam em casa no momento da agressão. A menina não presenciou o crime. Diante das evidências, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal de natureza gravíssima.

Leia também

• PMA apreende S10 com agrotóxicos e motosserra transportados ilegalmente

• PMA autua capataz de fazenda por uso de motosserra e exploração de madeira

Reportar Erro
MS Noticias no Google News