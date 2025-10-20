Homem corta perna de mulher com motosserra durante briga em MS

A Polícia Civil prendeu em flagrante no sábado (18) um homem acusado de ferir gravemente a companheira com uma motosserra, no Bairro Moreninhas, em Campo Grande. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) após o atendimento da vítima em uma unidade de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante uma discussão, o agressor utilizou a motosserra ligada para atingir a mulher, causando um corte profundo e extenso na coxa esquerda. Mesmo com o ferimento grave, o próprio homem levou a vítima para o hospital.

Com base nas informações repassadas pela equipe médica, os policiais foram até a residência do casal e localizaram o autor. No local, havia também familiares do suspeito, que serão ouvidos pela polícia.

Durante o interrogatório, o homem afirmou que a discussão começou após a mulher tê-lo agredido com um soco enquanto ele cortava lenha, mas a versão foi desconsiderada diante da gravidade das lesões. A motosserra foi apreendida e encaminhada para perícia.

Segundo a Polícia Civil, apenas o casal e uma filha menor estavam em casa no momento da agressão. A menina não presenciou o crime. Diante das evidências, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal de natureza gravíssima.