Jovem enterra bebê em cova rasa no quintal após dar à luz sozinha em MS

Uma jovem de 22 anos procurou atendimento na Unidade de Saúde da Família de Anhanduí, distrito de Campo Grande, nesta 5ª feira (28.ago.25), e revelou ter enterrado um bebê recém-nascido no quintal de casa, quase um mês após o parto.

O caso assustou a equipe de saúde, que acionou a Guarda Civil Metropolitana após notar que a gestante, já conhecida pelos atendimentos de pré-natal, estava sem a barriga e não apresentava o atestado de óbito do suposto natimorto.

Segundo o relato da jovem, o parto ocorreu no dia 1º de agosto, em casa, sem acompanhamento médico. Ela contou que o bebê nasceu sem vida e, sozinha, decidiu enterrá-lo nos fundos da residência, em meio a entulhos de construção.

A gestação estava em estágio avançado, estimada em cerca de 39 semanas, conforme avaliação médica.

Com apoio da Polícia Militar, os agentes localizaram o corpo da criança, envolto em um pano branco, em uma cova rasa. A área foi isolada para trabalho da perícia. A jovem foi conduzida à delegacia para prestar depoimento, sem apresentar resistência.

Aos policiais, ela ainda afirmou ter sido vítima de abuso sexual na cidade de Ribas do Rio Pardo, circunstância que também será apurada. A Polícia Civil vai investigar o caso, que envolve possíveis crimes como ocultação de cadáver e abandono de incapaz.