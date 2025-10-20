Militar, Gabriel morre após avançar preferencial e colidir com picape

Gabriel de Oliveira Cardoso, de 20 anos, morreu na noite de domingo (19.out.25) após se envolver em um acidente de trânsito.

Ele pilotava uma motocicleta quando colidiu com uma picape no Bairro Recanto dos Pássaros, em Campo Grande (MS).

O acidente aconteceu por volta das 21h15 no cruzamento das ruas Pinto d’Água e Colheiros.

Segundo o boletim de ocorrência, Gabriel teria avançado a preferencial e atingido a lateral de uma picape Fiat Strada.

A equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar chegou ao local cerca de 15 minutos depois.

O Samu foi acionado e constatou a morte do motociclista às 22h45.

A perícia técnica e a Polícia Civil também estiveram no local para apurar as circunstâncias do acidente.

De acordo com os policiais, havia sinalização de "Pare" na via por onde Gabriel trafegava.

O condutor da picape, Fernando Cesar Paganote de Carvalho, de 31 anos, recusou o teste do bafômetro.

Após a recusa, ele procurou atendimento médico por conta própria.

O caso foi registrado como acidente fatal provocado pela vítima.

O registro foi feito na Depac Cepol, onde será conduzida a investigação formal.