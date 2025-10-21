Motorista, José morre prensado pelo caminhão do depósito

O motorista José Alves Santana, de 62 anos, morreu nesta 3ª feira (21.out.25), prensado pelo caminhão de um depósito que ele trabalhava, na Rua Ana Luiza de Souza, no Bairro Pioneiros, em Campo Grande (MS).

Segundo informações preliminares, o caminhão de carga começou a se mover, vindo a colidir com um carro preto que estava estacionado — veículo este que pertenceria ao proprietário do depósito.

Durante o incidente, José foi atingido e teve o tórax prensado entre a roda do caminhão e o meio-fio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Testemunhas relataram ter ouvido o barulho da batida. Uma das hipóteses levantadas é que o motorista possa ter tentado intervir para interromper a trajetória desgovernada do caminhão e evitar a colisão com o carro do patrão, mas acabou sendo atropelado. Outra possibilidade é que ele tenha tropeçado e caído no trajeto do veículo.

Equipes da perícia técnica foram ao local para investigar as causas exatas do acidente. Foi necessário o uso de outro caminhão para içar o veículo de carga e possibilitar a retirada do corpo.

Devido aos trabalhos periciais, o trecho da Rua Ana Luiza de Souza, entre as ruas Gaspar de Lemos e Pedro Lopes de Souza, foi interditado.