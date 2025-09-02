MS Notícias

02 de setembro de 2025
PROTEÇÃO DAS MULHERES

MP investiga caos na Deam após denúncia de milhares de boletins parados

Polícia Civil afirma que melhorias já estão em andamento

Caso é investigado pela Deam, na Casa da Mulher Brasileira
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou inquérito civil para apurar falhas estruturais e operacionais na 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Campo Grande. A medida foi tomada pelo Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep), com foco na garantia de um atendimento mais célere, eficiente e humano às mulheres em situação de violência.

A investigação foi motivada por denúncias recorrentes de vítimas insatisfeitas com o atendimento da unidade. Entre os principais problemas relatados estão o represamento de boletins de ocorrência, com mais de 6 mil registros sem investigação até fevereiro deste ano, e falhas no cumprimento da devida diligência reforçada nos procedimentos investigativos. Mesmo após uma força-tarefa da Polícia Civil, novo acúmulo de 1.366 boletins foi identificado em apenas três meses.

Também há relatos de mau atendimento e recusa na juntada de provas por parte de agentes da Deam, denunciados pela Defensoria Pública e pelo Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica (Nevid).

O promotor Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos, responsável pelo inquérito, aponta que o procedimento tem caráter estruturante, ou seja, busca propor mudanças duradouras. Entre as medidas requisitadas estão: revisão de procedimentos, implantação de sistema de monitoramento de boletins represados, capacitação continuada dos servidores e melhorias no atendimento e gestão da unidade.

O MP também solicitou dados à Delegacia-Geral da Polícia Civil sobre lotação, produtividade dos plantões, uso de tecnologias como o sistema Medi e mecanismos de preservação de provas digitais.

Versão da Polícia Civil

Em resposta, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul afirmou que as providências para melhorar o atendimento na Deam foram iniciadas antes de qualquer manifestação do MPMS. A Corregedoria-Geral da instituição já instaurou procedimento interno, em fase de instrução, para apurar a conduta de servidores citados nas denúncias.

A instituição afirma que o atendimento à mulher vítima de violência está passando por um amplo processo de modernização, integração e desenvolvimento, com apoio de diferentes órgãos do Estado. Entre as medidas já em vigor estão:

Dobro no número de atendimentos mensais (de 70 para 138, entre abril e julho);

Redução do tempo de tramitação de inquéritos de 48 horas para menos de um minuto;

Implantação de tecnologias como a “tarja lilás” no SIGO e medida protetiva eletrônica;

Gestão compartilhada na Casa da Mulher Brasileira;

Ampliação das equipes psicossociais e criação de Ouvidoria da Mulher;

Uso do “Botão da Vida”, com tempo médio de resposta de 3 a 5 minutos.

A Polícia Civil informou ainda que tem prestado todos os esclarecimentos solicitados pelo MPMS e reafirma o compromisso com um atendimento humanizado e eficaz às vítimas de violência.

