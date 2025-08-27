Mulher de 53 anos morre durante treino em academia nesta 4ª feira

Uma mulher de 53 anos morreu enquanto se exercitava em uma academia localizada na Avenida Portugal, no bairro Jardim Atlântico, em Belo Horizonte (MG), na manhã desta 4ª feira (27.ago.25).

Segundo informações, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória por volta das 6h27. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local.

A Polícia Civil esteve na academia e realiza perícia para apurar as circunstâncias da morte. Até o momento, detalhes sobre o ocorrido não foram divulgados.

A ocorrência segue em andamento e testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer os fatos.