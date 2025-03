Mulher se desequilibra e morre ao cair do 2º andar de academia

Denise Oliveira, de 45 anos, faleceu na noite de quarta-feira (19) após cair do segundo andar de uma academia em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O acidente ocorreu no bairro São Caetano.

Segundo o delegado Raone Nogueira, da Polícia Civil, Denise se desequilibrou enquanto utilizava um aparelho chamado "Graviton" e bateu em um vidro, que cedeu, causando a queda de cerca de 10 metros.

O Corpo de Bombeiros informou que Denise ficou presa pelo pé na grade entre o prédio e a rua após a queda. Os bombeiros precisaram cortar a grade para resgatar a vítima. Denise foi levada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia está investigando as causas do acidente e da morte.

A Academia Motivida, em nota oficial, lamentou o ocorrido e informou que está prestando apoio à família e colaborando com as autoridades. A unidade permanecerá fechada até a próxima segunda-feira (24).