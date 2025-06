'Não faz show': Lutador violento persegue e ameaça ex em MS

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde de 3ª feira (10.jun.25), um lutador de Muay Thai, de 23 anos, acusado de uma série de crimes contra sua ex-namorada, de 20 anos, em Três Lagoas. A prisão aconteceu a poucos metros da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), após o suspeito interceptar a vítima no trânsito e demonstrar comportamento agressivo.

Segundo a vítima, após o fim de um relacionamento informal de três meses, o homem passou a persegui-la, ameaçá-la e agredi-la fisicamente. Ele chegou a invadir sua casa, filmá-la durante o banho e ameaçar divulgar as imagens. A jovem ainda relatou que foi agredida com tapas e socos, resultando em hematomas registrados em fotos.

Na 2ª feira (9.jun.25), o suspeito perseguiu a vítima e um amigo, bloqueou a passagem do carro com o veículo da empresa em que trabalha e, armado com uma chave de fenda, furou os pneus do carro e ameaçou o acompanhante. O motorista conseguiu escapar e buscou ajuda no 2º BPM, sendo seguido pelo agressor até o local. O caso foi registrado também na 3ª Delegacia de Polícia Civil.

No dia seguinte, após prestar queixa, a vítima foi abordada novamente pelo suspeito a cerca de 20 metros da delegacia. Ele estava escondido atrás de uma árvore e a interceptou, pegando a chave da motocicleta dela e dizendo: “não faz show, não faz show”. O que ele não sabia era que a vítima estava sendo escoltada por uma viatura descaracterizada da polícia.

Uma investigadora da DAM deu voz de prisão ao agressor, que foi imobilizado e levado à delegacia com apoio de outra equipe policial. O suspeito está preso e aguarda audiência de custódia.