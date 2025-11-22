MS Notícias

22 de novembro de 2025
INTERIOR

Netinho, é assassinado a facadas dentro do escritório

Ele seria agiota em Rio Brilhante

Manoel de Andrade Leite foi achado morto em seu escritório utilizado supostamente para agiotagem.
Manoel Andrade Leite, de 67 anos, conhecido como Netinho, foi achado morto na manhã deste sábado (22.nov.25), dentro de seu escritório localizado na Rua Dr. Boaventura, centro de Rio Brilhante (MS).

Uma testemunha que o encontraria no escritório às 10h, chegou ao local por volta de 9h50 e o achou morto próximo a uma mesa. 

Segundo a polícia, havia muito sangue no banheiro do escritório e o corpo de Netinho tinha sinais de esfaqueamento. A polícia apreendeu uma faca na cozinha do escritório que pode ter sido usada no crime. 

De acordo com informações preliminares, Netinho emprestava dinheiros à juros, prática de agiotagem. 

Uma caminhonete Mitsubishi L200 de cor vermelha de propriedade da vítima, estava estacionada em frente ao escritório.

O Corpo de Bombeiros ainda foi acionado e constatou o óbito. 

Ninguém foi preso até a publicação desta matéria.  

 

