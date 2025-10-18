Ônibus tomba na BR-423 e deixa 15 mortos em acidente no Agreste de Pernambuco

Um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo deixou 15 mortos e dezenas de feridos na noite desta 6ª feira (17.out.25), na BR-423, entre Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava mais de 30 passageiros. As vítimas fatais foram 11 mulheres e quatro homens, cujos nomes ainda não foram divulgados oficialmente.

O acidente ocorreu em um trecho conhecido como Serra dos Ventos. De acordo com a PRF, o ônibus entrou na contramão, atingiu rochas à margem da pista, retornou à via, mas colidiu novamente em um barranco de areia e tombou.

O motorista que dirigia no momento relatou falha no sistema de freios, o que teria provocado a perda de controle. O veículo era conduzido por dois motoristas, que se revezavam; ambos sobreviveram.

O ônibus havia saído de Brumado, na Bahia, com destino a Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. A viagem era para compras em um centro atacadista da região.

No momento do acidente, o grupo retornava à Bahia. Os passageiros eram das cidades de Monte Azul, Porteirinha e Janaúba (MG), e de Urandi, Caetité, Caculé, Boquira, Rio do Pires, Dom Basílio, Barra da Estiva, Aracatu e Vila Mariana (BA).

A PRF confirmou que o ônibus operava com autorização de fretamento válida para a viagem. O chefe de Policiamento da PRF em Garanhuns, Luciano Holanda, afirmou que o transporte era legal e regulamentado.

Imagens enviadas à TV Globo mostram o veículo tombado e ambulâncias no local. O resgate envolveu equipes da PRF, Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Instituto de Criminalística.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 20h e enviou cinco viaturas para a ocorrência, incluindo unidades de salvamento, resgate e comando.

Há indícios de que parte dos passageiros não usava cinto de segurança, pois alguns foram arremessados do veículo. O número de feridos ainda não foi oficialmente fechado.

O Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, atendeu 17 pacientes. Dois deles estão em estado grave; os demais permanecem sob observação.

A empresa BF Turismo, responsável pela viagem, lamentou o acidente e informou que uma equipe foi enviada a Pernambuco para prestar assistência e apurar as circunstâncias da tragédia.