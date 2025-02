Pai vai a encontro no lugar da filha e ajuda a prender estuprador em MS

Um homem de 22 anos foi detido pela Polícia Militar em Campo Grande após ser acusado de estuprar uma adolescente de 13 anos. A prisão ocorreu na quarta-feira (19), quando o autor foi surpreendido ao marcar um encontro com a jovem.

A ação do pai da adolescente foi crucial para a detenção do suspeito. Ele, ao notar mensagens no celular da filha, decidiu ir até o local do encontro. Ao chegar, o pai encontrou o homem, que foi contido por populares após tentar fugir. Durante a abordagem, o autor ameaçou o pai com um simulacro de arma de fogo, mas acabou sendo imobilizado e amarrado antes da chegada da polícia.

Os policiais do Batalhão de Choque encontraram o homem já detido no chão. O pai relatou que entrou em confronto físico com o suspeito na tentativa de desarmá-lo. Durante a luta, ele conseguiu causar algumas lesões superficiais no agressor. Após ser questionado, o autor admitiu ter tido relações sexuais com a menor.

Diante das evidências e da confissão do suspeito, ele foi preso em flagrante e levado à delegacia para os procedimentos legais.