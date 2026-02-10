PF revela fraude de R$ 30 milhões no Farmácia Popular a partir de MS

Uma força-tarefa composta pela Polícia Federal (PF), Receita Federal (RFB) e Controladoria-Geral da União (CGU) deflagrou, na manhã desta 3ª feira (10.fev.26), a Operação Over The Counter (OTC). Em tradução: Mercado de Balcão. A operação visa estancar uma sangria milionária nos cofres públicos.

As investigações revelam que uma organização criminosa, operando a partir de Dourados (MS), desviou cerca de R$ 30 milhões do Programa Farmácia Popular. O esquema fraudulento utilizava o cadastro de farmácias reais para simular a venda de medicamentos que nunca foram entregues.

"VENDAS FANTASMAS"

A fraude consistia na inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde. Os criminosos utilizavam nomes e CPFs de cidadãos comuns — sem o conhecimento destes — para registrar a saída fictícia de remédios. O governo, então, repassava os valores subsidiados às farmácias envolvidas.

Para ocultar os verdadeiros beneficiários dos repasses, a quadrilha utilizava "interpostas pessoas" (laranjas) nos contratos sociais das empresas e nas transações financeiras. A íntegra.

BLOQUEIO DE BENS E ALVOS

Embora o prejuízo total ultrapasse a casa dos R$ 30 milhões, a ação desta 3ª feira focou na descapitalização do grupo. Por determinação da 2ª Vara Federal de Dourados, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e o sequestro de bens avaliados em R$ 8,7 milhões.

Entre os bens bloqueados estão imóveis, veículos e contas bancárias vinculadas a sete pessoas jurídicas e nove pessoas físicas.

A operação cumpre quatro mandados de busca simultâneos em:

João Pessoa (PB)

Pirangi (SP)

Carazinho (RS)

Lagoa Santa (MG)

A documentação apreendida hoje servirá para rastrear o caminho do dinheiro desviado e identificar outros braços da organização pelo país.