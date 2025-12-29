PM persegue e prende dupla com 300 kg de drogas na Capital

Uma ação da Polícia Militar na tarde desta 2ª feira (29.dez.25) resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de uma grande carga de entorpecentes na região oeste de Campo Grande (MS).

Segundo estimativas iniciais da corporação, foram localizados cerca de 300 quilos de drogas, que ainda passarão por pesagem oficial e narcotestes.

De acordo com apuração preliminar, os dois indivíduos ocupavam um veículo de passeio e ignoraram uma ordem de parada, iniciando uma fuga em alta velocidade.

A PM alegou que a atitude exigiu o início imediato de um acompanhamento tático.

Na tentativa de escapar, os suspeitos acessaram uma área próxima ao Córrego Lagoa, mas foram alcançados e detidos.

A dupla, juntamente com o veículo e a droga apreendida, foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) para as providências legais.