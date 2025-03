Professor da UFMS Ã© condenado a prisÃ£o, 9 anos apÃ³s estuprar aluna na repÃºblica

Um professor do Instituto de Biociências da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foi condenado a 8 anos de prisão em regime semiaberto, após ser acusado de estuprar uma aluna durante uma festa universitária, em 2016.

O crime ocorreu em uma república (local onde moram alunas), onde a vítima, na época com 22 anos, foi atacada enquanto dormia em um dos quartos, após a festa. Amigas da estudante, que perceberam comportamentos suspeitos do professor, encontraram a porta do quarto trancada e a vítima desorientada e chorando.

O professor negou as acusações, mas o caso foi finalmente levado à Justiça, resultando na condenação. Além da pena de prisão, ele deverá pagar R$ 30 mil à vítima por danos morais.

Apesar de a denúncia ter sido feita à direção da UFMS na época, a universidade não tomou medidas contra o acusado, permitindo que ele seguisse ministrando aulas por quase uma década. A instituição só tomou providências após a condenação do professor na primeira instância.

A reitora Camila Ítavo determinou o afastamento preventivo do professor e anunciou a criação de uma Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para apurar a responsabilidade do servidor, com supervisão da Corregedoria da UFMS.