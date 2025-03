Psicólogo é preso por adotar gatos tigrados para "experimentos" cruéis

O Psicólogo Pablo Stuart Fernandes Carvalho, de 30 anos, foi preso na noite da 3ª.feira (25.mar.25), em Ceilândia, no Distrito Federal.

Ele foi indiciado por maus-tratos contra animais e estava na casa de sua mãe no momento da detenção.

Carvalho é suspeito de adotar gatos com a alegação de realizar 'experimentos' com os animais, o que resultou em denúncias graves de abuso.

A prisão foi realizada após investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais, que pediu sua prisão preventiva em 14 de março.

Esses são os gatos 'sumidos' que foram adotados pelo suspeito. A DRCA apurou que, desde o ano passado, o psicólogo procurava protetores de animais pedindo para adotar gatos de pelagem cinza e rajada. Um mês após uma adoção, ele inventava histórias para as doadoras afirmando que os bichos haviam sumido e pedia outro animal.

Durante a prisão, novos gatos foram encontrados com o suspeito, que optou por permanecer em silêncio.

O homem foi levado ao Departamento de Polícia Especializada (DPE), onde aguarda audiência de custódia, marcada para esta 4ª.feira (26.mar.25).

O Conselho Regional de Psicologia do DF confirmou que ele cancelou sua inscrição em 2023 voluntariamente.

Em sua inscrição, Carvalho afirmou que seu interesse profissional era em "análise experimental do comportamento".

A investigação revelou que o suspeito selecionava gatos de pelagem tigrada e, com um discurso emotivo, convencia cuidadores a entregarem os animais.

Após a adoção, os gatos “desapareciam” e, em áudios obtidos pela polícia, Carvalho admitiu ter realizado experimentos com os animais, o que pode ter causado suas mortes.

Em outro áudio, o psicólogo mencionou ter passado por momentos de surto, durante os quais teria abandonado dois gatos adotados.

Um dos gatos encontrados com Carvalho estava com uma pata fraturada.

O filhote foi resgatado, passou por cirurgia e agora se recupera para ser encaminhado a uma adoção responsável.

As investigações continuam, e a polícia segue apurando as circunstâncias e a extensão dos maus-tratos cometidos.

OUTRO LADO

A defesa de Pablo Stuart, representada pelo advogado Carlos Silva negou todas as acusações e reiterou a versão de que os gatos fugiram no mês passado, em um momento de surto do rapaz.

Ele ainda destacou que o cliente encontra-se abalado e colhe prejuízos emocionais e financeiros com as denúncias. De acordo com Carlos Silva, o próprio síndico do condomínio em que Pablo mora poderia confirmar que os gatos nunca sofreram qualquer tipo de violência.

“Infelizmente, pessoas estão se aproveitando do episódio para lançar acusações absolutamente falsas e infundadas sobre um fato que nunca ocorreu. Além disso, de acordo com os depoimentos, é rigorosamente falsa a afirmação que ‘cadáveres de gatos’ teriam sido encontrados, próximo do residencial. Inclusive, a defesa pede que a PCDF examine todos os materiais coletados para comprovar que Pablo não tem relação com nenhuma atitude de maus-tratos. A defesa informa, ainda, que o cancelamento de registro de psicólogo de Pablo se deu de forma voluntária, pois, à época, atuava como consultor de RH em uma empresa e não tinha necessidade de realizar atendimentos clínicos e profissionais".