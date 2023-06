O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), autorizou nesta 3ª; feira (6.jun.23) a nomeação de 201 candidatos excedentes aprovados no último concurso da Polícia Federal (PF). O concurso foi realizado em 2021

A nomeação será para 30 delegados, 90 agentes e 81 escrivães. De acordo com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, um novo concurso para a corporação está entre as pautas do Governo Federal.

Eis a íntegra do decreto: