Servidor do CCZ Ã© afastado por chutar cÃ£o no Hospital VeterinÃ¡rio do DF

A Justiça do Distrito Federal determinou o afastamento de um servidor da unidade de Zoonoses da Secretaria de Saúde (SES-DF), acusado de maus-tratos a animais. A decisão foi tomada após investigação conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) da Polícia Civil do DF, que indiciou o servidor pelo crime.

O caso aconteceu em 19 de fevereiro de 2025, por volta das 9h, na área externa do Hospital Veterinário Público do Distrito Federal (HVEP), no Parque do Lago Cortado, em Taguatinga Norte.

Testemunhas relataram que o funcionário agrediu um cão com socos e chutes enquanto o animal aguardava para ser castrado. As agressões só cessaram após a intervenção de uma funcionária do hospital, que gritou para que ele parasse.

O cão agredido havia sido resgatado durante a operação "Êxodo 6:6", realizada pela DRCA, que retirou diversos animais de uma residência na Candangolândia, onde sofriam maus-tratos.

Diante da gravidade dos fatos, a Justiça atendeu ao pedido da DRCA para o afastamento preventivo do servidor, enquanto as investigações continuam.