Sobrinho de Bolsonaro é julgado por tentar matar a ex a pauladas em SP

O empresário Orestes Bolsonaro Campos, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é julgado nesta 3ª feira (11.nov.25) pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de São Paulo, acusado de tentar matar a ex-esposa e o então namorado dela, em outubro de 2020.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP), o crime ocorreu quando Orestes invadiu a casa da ex-companheira durante a madrugada e atacou o casal com um pedaço de madeira. A mulher conseguiu escapar, mas o namorado dela foi atingido na cabeça. Em seguida, o empresário teria sacado uma arma e feito ameaças de morte.

As vítimas conseguiram fugir e acionar a polícia, que encontrou a residência com marcas de luta corporal, objetos quebrados e um tiro disparado contra a parede. Para o MP, o ataque só não resultou em morte por causa da resistência das vítimas.

Orestes foi casado com a mulher por 17 anos e, segundo a denúncia, não aceitava o fim do relacionamento. O promotor responsável pelo caso afirmou que o réu mantinha comportamento “possessivo e violento”, marcado por agressões físicas e psicológicas durante a relação.

A defesa do empresário, representada pelo advogado Sergei Cobra, nega as acusações e sustenta que “não houve tentativa de feminicídio nem homicídio, apenas uma agressão contra o namorado da ex-esposa”.

Orestes Bolsonaro tem histórico de violência doméstica e já foi condenado por agredir uma ex-namorada em 2020, recebendo pena de quatro meses em regime aberto e pagamento de indenização por danos morais.

O julgamento ocorre em São Paulo, sob a condução da juíza Isabel Begalli Rodriguez.