Sogro beija neto bebê na boca, é confrontado e mata genro a facadas

Um jovem de 28 anos foi morto a facadas pelo próprio sogro, de 44 anos, na zona rural de Brejetuba, no Espírito Santo. O crime ocorreu no domingo (23.fev.25), em Córrego do Café, após uma discussão iniciada quando a vítima repreendeu o sogro por dar um beijo na boca do neto, um bebê de apenas nove meses.

Segundo informações da Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia constatado o óbito do jovem. A esposa da vítima relatou que o pai chegou em casa alcoolizado e, ao se aproximar do neto, beijou a boca da criança, que estava doente.

O genro, incomodado com a atitude, pediu que o sogro não repetisse o gesto. Irritado, o homem deu um tapa no rosto do bebê, o que gerou um confronto entre os dois.

Conforme o site Folha Vitória, na tentativa de afastá-lo da criança, o jovem entrou em luta corporal com o sogro, que, armado com uma faca, o atingiu com um golpe fatal no peito. Um outro homem que estava presente tentou intervir, mas também foi ferido no braço durante o ataque.

Após o crime, o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e estupro de vulnerável. Posteriormente, foi transferido para o Centro de Triagem de Viana (CTV).