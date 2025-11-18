Stefany sai do Enem e descobre que o pai, Josué, foi assassinado

Stefany dos Anjos, de 25 anos, recebeu a notícia da morte do pai ao terminar o Enem no domingo (17.nov.25).
Josué Luciano da Rosa, de 68 anos, foi esfaqueado no ombro durante uma discussão em um bar do Conjunto União, em Campo Grande (MS).
Com hemorragia interna, ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
O autor do ataque foi identificado como Dirceu Mendes de Souza, de 72 anos, que fugiu e segue sendo procurado pela polícia.
Stefany relatou que o bar era um local frequente para encontros entre ela e o pai, que morava a cerca de seis quadras do estabelecimento.
Antes do ataque, o bar era considerado tranquilo e frequentado para confraternizações, segundo Stefany disse á sites locais.