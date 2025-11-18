MS Notícias

18 de novembro de 2025
CONJUNTO UNIÃO

Stefany sai do Enem e descobre que o pai, Josué, foi assassinado

O autor do ataque foi identificado como Dirceu Mendes de Souza, de 72 anos

Idoso, Josué foi assassinado por outro idoso em bar pacato.  - Reprodução/Divulgação
Stefany dos Anjos, de 25 anos, recebeu a notícia da morte do pai ao terminar o Enem no domingo (17.nov.25).

Josué Luciano da Rosa, de 68 anos, foi esfaqueado no ombro durante uma discussão em um bar do Conjunto União, em Campo Grande (MS). 

Com hemorragia interna, ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O autor do ataque foi identificado como Dirceu Mendes de Souza, de 72 anos, que fugiu e segue sendo procurado pela polícia.

Stefany relatou que o bar era um local frequente para encontros entre ela e o pai, que morava a cerca de seis quadras do estabelecimento.

Antes do ataque, o bar era considerado tranquilo e frequentado para confraternizações, segundo Stefany disse á sites locais.  

Tags: Dirceu Mendes de Souza, Josué Luciano da Rosa, Stefany dos Anjos
