Vagner espancou Érica por dois dias antes de esfaqueá-la até a morte

O feminicida Vagner Aurélio Fernandes dos Santos, de 59 anos, preso na noite da 4ª feira (27.ago), na rodoviária de Bataguassu (MS), horas depois de matar Érica Regina Moreira Motta, de 46 anos, teria espancado a vítima e a mantido presa por dois dias.

Segundo apurado, Érica foi encontrada morta em uma poltrona na casa em que vivia com o feminicida, na Rua Isaac Cardoso Lopes, Bairro Jardim Real. Ela teve diversas perfurações no tórax, pescoço e rosto.

A vítima, antes de ser morta, chegou a pedir ajuda por telefone a amigas — ela teria contado que estava sendo agredida há mais de 48 horas e impedida de sair. As amigas foram até a casa, mas, no local, Érica afirmou que aguardava a chegada da polícia, sem dar mais detalhes. Horas depois, ela foi encontrada já sem vida.

Com a morte de Érica, o Mato Grosso do Sul chega a 24 casos de feminicídio em 2025.

VIZINHA ALERTOU A POLÍCIA

Vagner Aurélio foi preso na rodoviária de Bataguassu depois de assassinar Érica Regina. Foto: Cenário MS

Após ouvir uma confusão na casa ao lado, uma vizinha viu Vagner sujo de sangue evadinho do imóvel. Então, ela acionou a Polícia Militar.

As forças de segurança, ao chegarem na casa notaram as manchas de sangue muro, mas o portão estava trancado. Eles, então, arrombaram e entraram na casa achando Érica morta no sofá.

Em diligências a polícia encontrou o feminicída embriagado com uma mochila nas costas na rodoviária da cidade, provavelmente intencionando a fuga.

O delegado Lúcio Marinho confirmou a prisão em flagrante pelos crimes de feminicídio e cárcere privado.

DESCONTROLADO

Natural de Santo Anastácio (SP), Vagner tem 59 passagens, incluindo ameaças, injúria, embriaguez ao volante, direção perigosa e até tentativa de homicídio em 2018.

Em junho deste ano, ele havia sido preso em flagrante em Bataguassu por dirigir embriagado.