Léo Roberto comenta sobre o crescimento em modalidade de esporte no Brasil

O Tiro Esportivo tem se firmado como uma paixão nacional, ganhando ainda mais destaque desde a conquista da medalha de prata nas Olimpíadas do Rio em 2016.

O Brasil testemunhou o brilho desse esporte com orgulho, e a trajetória de sucesso continua, agora nos Jogos Pan-Americanos no Chile, onde Felipe Wu garantiu a medalha de bronze na competição de Pistola de Ar 10m.

"Foi muito bacana o Felipe Wu trazer essa medalha para casa, ele é um atleta super-renomado. Temos chances de outras medalhas desta modalidade nas Olimpíadas do ano que vem," comenta o empresário e instrutor de tiro esportivo Léo Roberto.

O cenário se intensifica com a preparação para as Olimpíadas de Paris no próximo ano, onde o Tiro Esportivo brasileiro busca novas vitórias. Vale destacar que esse esporte foi pioneiro ao trazer a primeira medalha olímpica para o Brasil.

Nesse contexto de avanços e desafios, o campeonato W2C nacional de Tiro Esportivo se destaca como uma boa oportunidade para atletas e amadores praticarem o esporte.

Uma de suas etapas está acontecendo agora (de 14 a 21) no Clube de Tiros Forças Unidas, localizado no bairro do Cambuci, em São Paulo. O Clube com sua tradição, estrutura e segurança exemplar, proporciona o ambiente ideal para que os competidores alcancem seu potencial máximo.

Léo Roberto destaca a relevância do tiro esportivo não somente como um esporte de alto rendimento, mas também como uma ferramenta para o aprimoramento de capacidades analíticas e emocionais que vão além do âmbito da competição:

"A busca pela precisão no tiro requer um alto grau de foco e paciência, o que pode se traduzir em melhorias significativas na capacidade de tomar decisões sob pressão e no gerenciamento do estresse. Ajuda a melhorar a saúde física e mental, aumentando a coordenação, a força e a resistência."

Em meio às competições acirradas, os olhos estão voltados para a busca de novos talentos, para aprimoramento das técnicas e, é claro, para a celebração da paixão que une todos os envolvidos no Tiro Esportivo no Brasil.