Energisa MS prepara plano especial para Enem 2025

Nos dias 9 e 16 de novembro, mais de 57 mil estudantes de Mato Grosso do Sul farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Para assegurar o fornecimento contínuo de energia durante o exame, a Energisa Mato Grosso do Sul implementou um plano especial de operação voltado às instituições de ensino que sediarão as provas.

O plano contempla o reforço das equipes operacionais e a priorização das áreas com escolas mapeadas. “Tudo será monitorado em tempo real pelo Centro de Operação Integrado (COI) da Energisa, que possibilita o acompanhamento detalhado do sistema elétrico do estado e o acionamento rápido das equipes em campo e dos canais de atendimento”, explica Helier Fioravante, gerente de Operações da Energisa MS.

Atenção redobrada em período de chuvas intensas

Nos últimos dias, o estado registrou ventos acima de 100 km/h, chuvas e tempestades — cenário que deve persistir. Para o fim de semana, data do primeiro dia do Enem, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS) prevê instabilidade, com aumento da nebulosidade, chuvas fortes, tempestades, raios e rajadas de vento acima de 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo. Os acumulados de chuva podem ultrapassar 30 mm em um único dia, principalmente na região leste.

Em condições climáticas adversas, a rede elétrica pode ser afetada por árvores, galhos e objetos arremessados pelos ventos, além de descargas atmosféricas. “Por isso, estamos reforçando a presença de nossas equipes e preparados para atender eventuais emergências com segurança e agilidade”, destaca Marcelo Santana, coordenador do COI.

A concessionária também alerta a população para não se aproximar de fios caídos ou estruturas danificadas, devido ao alto risco de acidentes.