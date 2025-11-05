Peças clássicas de Edilton Ramos reestreiam no Teatro Dom Bosco

O Grupo de Teatro Transart levará ao palco dois espetáculos de estilos distintos, mas igualmente provocadores e atuais. No dia 8 de novembro, o público do Teatro Dom Bosco será presenteado com uma programação dupla que reúne o melhor do humor crítico e da arte educativa: às 16h, será apresentada a peça “Dr. Urubulino Polu”, voltada ao público infantojuvenil, e às 20h, a comédia “Conflito de Gerações”, destinada a jovens e adultos. Ambas contam com texto e direção de Edilton Ramos, também em cena ao lado de Tero Queiroz, Lucas Anjos e Igor Andrade.

A comédia “Conflito de Gerações” mergulha nas tensões e contradições das relações familiares. Em um lar de classe média alta, pai e filho, embora convivam sob o mesmo teto, revelam-se completos desconhecidos. O trabalho excessivo e a ausência paterna criam um abismo afetivo que se disfarça sob o conforto material. Quando o diálogo finalmente acontece, sentimentos guardados e mágoas antigas vêm à tona. A peça utiliza o humor, a ironia e situações cotidianas para discutir temas universais — o afeto, o silêncio e a dificuldade de escutar o outro. O riso surge não apenas da comédia das situações, mas do reconhecimento: o público se vê refletido em cada gesto e palavra. A mensagem central é clara e atual — o diálogo é sempre o caminho para o entendimento.

Edilton Ramos e Tero Queiroz durante ensaio do espetáculo Conflito de Gerações. Foto: Lucas Anjos

Já o espetáculo “Dr. Urubulino Polu”, escrito originalmente em 1979, nasceu da indignação diante da poluição do rio Tietê — e, quatro décadas depois, segue surpreendentemente atual. A peça resgata o formato clássico do teatro educativo e utiliza humor e leveza para dialogar com o público infantojuvenil sobre a preservação ambiental. Por meio de personagens divertidos e situações cômicas, a montagem estimula as crianças a compreenderem que pequenas atitudes — como cuidar de uma planta, jogar o lixo no lugar certo ou proteger os animais — têm grande impacto na conservação da natureza.

O Grupo Transart, sob direção de Edilton Ramos, reafirma com essas duas produções seu compromisso com um teatro acessível, reflexivo e transformador. Unindo arte, educação e entretenimento, o grupo convida o público a rir, refletir e se emocionar em uma noite que celebra o poder do palco como espaço de diálogo e consciência social.

Os ingressos para o espetáculo estão à venda no Sympla, neste link: https://www.sympla.com.br/evento/conflito-de-geracoes/3189314?share_id=copiarlink e neste link: https://www.sympla.com.br/evento/dr-urubulino-polu/3191534?share_id=copiarlink

Além disso, os ingressos poderão ser adquiridos no dia, na bilheteria do teatro.

SERVIÇO