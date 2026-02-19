Em dois dias, desfile das Escolas de Samba reúne 35 mil pessoas na Praça do Papa

O Carnaval 2026 reuniu cerca de 35 mil pessoas que, ao longo de duas noites, assistiram ao desfile das escolas de samba na Praça do Papa, em Campo Grande (MS).

Segundo dados divulgados pela Prefeitura da Capital, a primeira noite de festa, na 2ª.feira (16.fev.26), reuniu público estimado em 15 mil pessoas. Na ocasião, desfilaram as escolas Herdeiros do Samba, Igrejinha, Unidos da Vila Carvalho e Unidos do Cruzeiro.

Já a segunda noite, 3ª.feira (17.fev.26), a Prefeitura contabilizou aproximadamente 20 mil espectadores que acompanharam os desfiles das escolas Os Catedráticos do Samba, Deixa Falar e Cinderela Tradição do José Abrão.

Ainda conforme a Prefeitura, a segurança do evento contou com equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM), enquanto o atendimento de saúde foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), garantindo a assistência e a tranquilidade do público.

A divulgação da escola de samba vencedora será feita nesta 4ª feira (18.fev), às 17h, no Horto Florestal.